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عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يوم 28 مايو المقبل موعدا لمواجهة السوبر الأفريقى والتي ستجمع الأهلي بطل دورى أبطال أفريقيا مع فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في العاصمة القطرية الدوحة .  

واستقر الكاف على إقامة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونظيره فريق نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" والذى احتضن مواجهتى المارد الأحمر أمام فريقى الدحيل وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1، بينما حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف.

الجدير بالذكر  أن وقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عقداً مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018، .

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نهضة بركان مدينة تعليمية السوبر الإفريقي الاهلي الأهلي

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