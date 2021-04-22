الاتحاد الرياضي للجامعات ينظم دورات تدريبية جديدة خلال شهر رمضان

أعلن الإتحاد الرياضي المصري للجامعات عن تنظيم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة عددا من الدورات التدريبية "اون لاين" تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة من اجل زيادة الخبرات العملية والتدريبية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك نظرا لحاجه سوق العمل بالأندية والمؤسسات الرياضية داخل وخارج مصر.



وتقام دورة مدرب الچيم "مدرب شخصي" خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٩ من الشهر الجاري عبر تطبيق زووم، وتبدأ دورة المعد البدني "مخطط أحمال" يوم ٢ مايو المقبل وتستمر لمدة ٤ ايام، كما تقام دورة إداري الأنشطة الرياضية في الفترة من ٦ حتى ٨ مايو المقبل، في حين تنطلق دورة إدارة الأندية الصحية يوم ٩ مايو وتستمر على مدار يومين فقط.



وتعتمد هذه الدورات التي يشرف على تنظيمها الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، والدكتور حازم الروبي المشرف العام علي الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة ومن الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومن المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة بالإضافة الى توثيقها من الخارجية المصرية.