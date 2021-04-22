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نتائج قوية ترفع أسهم أوروبا مع استمرار سياسة البنك المركزي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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تحركت الأسهم الأوروبية صوب مستويات قياسية مرتفعة الخميس 22 أبريل، عقب سلسلة من نتائج الشركات القوية ومع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير.

وصعد سهم نستله ذو الثقل نحو 3% بعد إعلان الشركة عن أقوى نمو ربع سنوي للمبيعات في عشر سنوات، وارتفعت كذلك أسهم مجموعة ساب للبرمجيات وبيرنو ريكار الفرنسية للخمور بعد إعلان النتائج.

ولكن سهم كريدي سويس تراجع 2.1% بعد تأثر نتائجه بانهيارصندوق الاستثمار الأمريكي أركيجوس، ليتكبد خسارة فصلية قبل الضرائب بلغت 757 مليون فرنك سويسري.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني، بعد أن شهدت الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء أسوأ جلساتها للعام 2021 بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا.

وقرر المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع مما قد يمهد لمواجهة في اجتماع العاشر من يونيو عندما سيتعين على صناع السياسات البت إن كانوا سيكبحون مشتريات السندات، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

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