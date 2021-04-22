Advertisements

محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرية " بالما " السياحية " Palma" بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد بعد اعمال التطوير وضمن الطفرة التنموية الكبري التى تشهدها محافظة بورسعيد والتى أصبحت أحد أهم المدن الجاذبة للاستثمارات.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على سعى المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات والتى تسهم فى تحقيق خطة الدولة التنموية بالاضافة الى توظيف الايادى العاملة من ابناء المحافظة.
وأشار الى ان القطاع الفندقى والسياحى ضمن الانشطة الهامة للمحافظة نظرًا الى طبيعة محافظة بورسعيد وموقعها الجاذب حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب اوروبا وقارتى افريقيا واسيا وبالتالى هى محافظة سياحية من الطراز الاول.

كما يتواكب مع افتتاح وتشغيل القرية عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم بدورها فى جذب الشركات العالمية والمحلية.

ولفت الى ان المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحي والصناعي مشيدا بمستوى تطوير قرية بالما والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

وشهدت قرية بالما تطوير شامل بجميع مرافقها لتنضم إلى يانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب، وتساهم فى دعم السياحة وتقديم خدمات مميزة لزائرى بورسعيد من مختلف المحافظات.
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة
محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة

أخبار تهمك

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ يوم

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ ساعتين

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

منذ نصف ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

منذ 35 دقيقة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 3 ساعات

على طريقة البلياردو.. ميسي يسجل هدفا رائعا في شباك خيتافي (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

09:39 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر