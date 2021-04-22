محافظ بورسعيد : قرية بالما اضافة جديدة لمنظومة السياحة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرية " بالما " السياحية " Palma" بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد بعد اعمال التطوير وضمن الطفرة التنموية الكبري التى تشهدها محافظة بورسعيد والتى أصبحت أحد أهم المدن الجاذبة للاستثمارات.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على سعى المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات والتى تسهم فى تحقيق خطة الدولة التنموية بالاضافة الى توظيف الايادى العاملة من ابناء المحافظة.

وأشار الى ان القطاع الفندقى والسياحى ضمن الانشطة الهامة للمحافظة نظرًا الى طبيعة محافظة بورسعيد وموقعها الجاذب حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب اوروبا وقارتى افريقيا واسيا وبالتالى هى محافظة سياحية من الطراز الاول.



كما يتواكب مع افتتاح وتشغيل القرية عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم بدورها فى جذب الشركات العالمية والمحلية.



ولفت الى ان المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحي والصناعي مشيدا بمستوى تطوير قرية بالما والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.



وشهدت قرية بالما تطوير شامل بجميع مرافقها لتنضم إلى يانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب، وتساهم فى دعم السياحة وتقديم خدمات مميزة لزائرى بورسعيد من مختلف المحافظات.