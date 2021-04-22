محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقيات التهنئة للفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن ابعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري وقواتنا المسلحة في رد العدوان، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور.



وقال: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

