محافظ بورسعيد يفتتح مشروع سياحي بتكلفة 250 مليون جنيه



ويتواكب افتتاح فندق " بالما" مع الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان كذلك الطفرة التنموية الكبري التى تشهدها محافظة بورسعيد والتى أصبحت أحد أهم المدن الجاذبة للاستثمارات.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على سعى المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات والتى تسهم فى تحقيق خطة الدولة التنموية بالاضافة الى توظيف الايادى العاملة من ابناء المحافظة.



وأشار الى ان القطاع الفندقى والسياحى ضمن الانشطة الهامة للمحافظة نظرًا الى طبيعة محافظة بورسعيد وموقعها الجاذب حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب اوروبا وقارتى افريقيا واسيا وبالتالى هى محافظة سياحية من الطراز الاول.



وأوضح انه حتى الان لم يتم اكتشاف المحافظة سياحيا وسيحقق الفندق الجديد اضافة فى ذلك الصدد ويدلل على ان الفرص بالمحافظة ليست تجارية فقط بل سياحية وعقارية وصناعية كما يتواكب مع افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم بدورها فى جذب الشركات العالمية والمحلية.



ولفت الى ان المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحى والتجاري وايضا توجد مصانع جاهزة سيتم التسويق لها بدول افريقيا.



وفندق " بالما " " palma" أول فندق بمحافظة بورسعيد فئة 4 نجوم بخدمات 7 نجوم، وتولت شركة إكوتى إحدى شركات " ذا ووتر واى للتطوير العقاري " عملية تجديد وتجهيز الفندق بموجب اتفاقية مع الحكومة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.



وتم تجهيز وتأهيل الفندق ليصبح أول فندق بمحافظة بورسعيد يوفر شقق فندقية مجهزة بمساحات تتراوح بين 95 الى 120 مترًا، ويضم 300 شقة فندقية بنماذج غرفة واحدة او غرفتين وحمام ومطبخ ويتمتع باطلالة شاطئية مميزة وتتمتع جميع الوحدات باطلالات على الشاطىء واللاند سكيب والمسطحات الخضراء كما يضم حمام سباحة ضخم واخر للاطفال ونادى صحى ومطاعم.



وقال المهندس حسام حسن العضو المنتدب لشركة "ذا ووتر واي للتطوير العقاري " "The Waterway Developments" أن تجديد فندق " بالما " يأتى فى إطار حرص الشركة على تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية المتبنأة من الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واشار الى انه تم تجديد وتجهيز الفندق على أحدث مستوى لتقديم منتج فريد من نوعه للمحافظة ويحقق اضافة على مستوى القطاع الفندقى.



ولفت الى أنه سيوفر فرص عمل لابناء محافظة بورسعيد، واختارت الشركة محافظة بورسعيد ايضا فى ظل حركة التنمية الواضحة بالمحافظة والجهود المبذولة من اللواء عادل الغضبان والعمل على تحفيز الاستثمارات طبقا لتوجهات القيادة السياسية.

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فندق بالما" "Palma" بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد بعد عملية تجديده بتكلفة تتخطى 250 مليون جنيه.