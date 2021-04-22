Advertisements

وزارة التعاون الدولي وسفارة هولندا يدعمون ريادة الأعمال من خلال "أورنج كورنر"

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
في إطار الاهتمام المستمر بالتنمية المستدامة وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي، أعلنت سفارة المملكة الهولندية في مصر أن تعلن عن شراكتها مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص في برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر"، في ظل ما تمثله ريادة الأعمال والابتكار من أهمية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وفي خلق فرص عمل كريمة. 

و"أورنج كورنرز مصر" هي مبادرة تقودها المملكة الهولندية لتوفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها.  وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب على ريادة الأعمال بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والقطاع الإبداعي ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. 
 
تحت رعاية وزارة التعاون الدولي سوف يتمكن برنامج "أورنج كورنرز" من ربط رواد الأعمال المسجلين بشكل أسهل مع فرص المتابعة داخل بيئة ريادة الأعمال المصرية. وسوف تقوم الوزارة بدعم الشركاء المنفذين للبرنامج في التعرف على الفرص الغير مستغلة حيث يمكن للأفكار الخلاقة أن تساهم في التنمية في مصر في عدة قطاعات مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: " يمثل الشباب المصري القوة الدافعة لوطننا. ومن خلال إشراك الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرص لهم سيمكننا اتخاذ خطوات واسعة في اتجاه التنمية المستدامة. عام 2021 هو عام إشراك القطاع الخاص: نحن نعمل باتجاه تنفيذ خطة التنمية الوطنية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تعزز قيم الاستدامة وتقوم بنشرها عبر العديد من القطاعات خاصة فيما يخص مشهد ريادة الأعمال." 
  
وسوف ينضم بنك الإسكندرية، أحد أكبر البنوك المصرية إلى البرنامج كشريك أساسي من القطاع الخاص. يقدم بنك الإسكندرية مساهمة مالية سنوية كدعم للبرنامج بالإضافة إلى دعم نوعي يتضمن محاضرات وتوجيه لرواد الأعمال المشاركين. 

وصرح دانتى كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: " مشاركتنا في مبادرة "أورنج كورنرز" التي أطلقتها سفارة المملكة الهولندية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يدفعها إيماننا الراسخ بأهمية الشركات الناشئة في مصر. فمصر هي بلد الشباب الموهوب الذين يسعون إلى الفرص ليصبحوا رواد أعمال. 

ومن المؤكد أن نموذج "أورنج كورنرز" قادر على المساهمة في تحقيق تطلعات الشباب المصري من خلال وضع إطار للشركات الناشئة قائم على الخبرة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نتطلع إلى تنظيم البرنامج للدورات في منطقتين حيويتين هما القاهرة وصعيد مصر مما يضمن اتباع نهج شامل حقيقي. كما نشعر بالسعادة البالغة لاستطاعة البرنامج تقديم فرص في مجال قطاع الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الزراعية مما يتيح الفرصة لجيل جديد من رواد الأعمال للمشاركة في عملية التطور والاندماج في القطاع الزراعي ذو الأهمية الكبيرة لمصر." 

هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية في جمهورية مصر العربية: " يشكل شباب رواد الأعمال المصريين الأوكسجين بالنسبة للاقتصاد المصري. لذلك يسعدنا التعاون مع وزارة التعاون الدولي وبنك الإسكندرية لتقديم الدعم الضروري لرواد الأعمال لمواصلة تطوير مهاراتهم وأفكارهم من خلال "أورنج كورنرز مصر". 

الدورات التدريبية على ريادة الأعمال يوفرها مقدمي خدمات مصريين هم كلتيف في القاهرة وأوتريتش إيجيبت في صعيد مصر. وقد بدأت الدورات التدريبية الأولى في الربع الأول من عام 2021. 

أورنج كورنرز مصر تثمن العلاقة المتينة مع القطاع الخاص المصري وترحب بشركاء جدد من القطاع الخاص للمساهمة المالية و/أو النوعية في البرنامج. للمزيد من المعلومات أو لطلب عرض الشراكة, برجاء التواصل مع سفارة المملكة الهولندية في مصر من خلال البريد الإليكتروني التالي: [email protected] 

للمزيد من المعلومات عن أورنج كورنرز في مصر, برجاء زيارة صفحات الفيسبوك الخاصة بأورنج كورنرز القاهرة و أورنج كورنرز صعيد مصر ومتابعة السفارة الهولندية في مصر من خلال موقعها الإليكتروني وصفحة الفيسبوك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة الهولندية ريادة الاعمال دعم ريادة الاعمال بنك الاسكندرية اورانج كورنر

أخبار تهمك

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ ساعة و نصف

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ 33 دقيقة

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 23 ساعة

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرا الاستثمار والشباب يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة "فكرتك شركتك"

شباب 30 دولة أفريقية يتنافسون على جائزة "كأس أفريقيا لرواد الأعمال"

لي يونج عشقت الفن المصري بسبب أحمد حلمي تعرف على التفاصيل

وزيرة الصناعة: انطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل المخلفات

وزيرة التعاون الدولي ورئيس الوكالة الأمريكية يتفقدان مسرعة الأعمال Flat6Labs

مدير مشروع رواد 2030 : الشباب المصرى يستغل أبسط الامكانيات لتحقيق أكبر الإنجازات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر