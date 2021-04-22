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أياكس يتعثر أمام أوتريخت في الدوري الهولندي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعادل أوتريخت مع مضيفه أياكس أمستردام 1-1 اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وبقي أياكس، الذي لم يعرف سوى لغة الفوز في مبارياته الخمس الماضية بالبطولة، في صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي إيندهوفن قبل خمس مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد أوتريخت إلى 44 نقطة، لكنه ظل في المركز السابع بترتيب البطولة.

كان أوتريخت هو الباديء بالتسجيل عن طريق لاعبه السويدي سيمون جوستافسون في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، لكن أياكس أدرك التعادل عبر المكسيكي إدسون ألفاريز في الدقيقة 70.

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