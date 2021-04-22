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موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الخروج عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أمام إنبي، بالدوري العام.

ويدرس موسيماني، إراحة أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، من مباراة إنبي، بعد شكواه المتكرر من خشونة الركبة بالفترة الأخيرة.

واشتكى أشرف من تكرار خشونة الركبة بجانب الإجهاد، إلا أنه شارك في مواجهة سموحة، والتي خسرها الفريق، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، بالدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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