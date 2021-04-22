استشهاد الرائد أحمد الكبير وهو يتأر للعقيد محمد مبروك.. الحلقة الـ10 من "الاختيار 2"





وتحرك المقدم زكريا يونس "كريم عبد العزيز" لأحد منازل التجمع الخامس للقبض على عنصرين من المتهمين في اغتيال العقيد محمد مبروك، كما توجه يوسف الرفاعي لأحد المنازل بالقليوبية للقبض على عنصر آخر من عناصر الإخوان المتهمين في نفس القضية ولكن استشهد الرائد أحمد الكبير أحد الضباط المشاركين معه في هذه المأمورية.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 2"، اجرائات الظباط عقب استشهاد العقيد محمد مبروك على يد عناصر الإخوان.