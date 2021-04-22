محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن ابعث إلى سيادتكم أسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري وقواتنا المسلحة في رد العدوان، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".



وأضاف: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

