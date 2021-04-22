قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

اتخذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قرار ناري بعد الخسارة المدوية التي تلقاها المارد الأحمر يوم أمس على يد سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الليجا.





وقرر مجلس الخطيب تجميد مستحقات اللاعبين بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه اللاعبين في الوقت الذي سيتم الإفراج عن تلك المستحقات حال الظهور بصورة مغايرة أمام إنبي السبت القادم.





في الوقت الذي إنتقدت فيه الإدارة تمسك المدير الفني بالدفع بالحارس محمد الشناوي على الرغم من عودته مؤخرًأ من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





يُذكر أن الأهلي تلقى خسارة مريرة من سموحة بهدف مقابل هدفين وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها الجنوب افريقي في الدوري المصري.



