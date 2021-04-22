"طرق بني سويف" تواصل تنفيذ أعمال الرصف "ليلا" لمنع التكدس المروري (صور)

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس ناصر فراج، تنفيذ خطة المحافظة لأعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ليلًا، منعا للتكدس المروري وحفاظـًا على حركة مرور السيارات.



وتابع المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل ببنى سويف، أعمال رصف شارع بدر، المتفرع من شارع حلمي الملط بمدينة بني سويف، موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ أعمال رصف الطرق، ليلًا، حفاظًا على معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة.



وأكد مدير عام الطرق، ان المحافظة شهدت عمليات رصف للعديد من الطرق الترابية التى لم يتم رصفها منذ اكثر من 30 عاما، بعد دراسة اعدها الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، مع جهاز التخطيط بالمحافظة والطرق والكباري.



وأشار مدير عام الطرق، إلى ان المديرية قامت بتنفيذ خطة الرصف الاستثمارية للطرق الترابية واعادة الرصف ومنها طريق الموقف ببا، وطريق شوشة بمركز الواسطى، وطريق الترعة بمركز اهناسيا، وطريق الترعة المردومة بمركز ناصر، بخلاف طرق جاري توسعتها مثل طريق "شنرا ـ دلهانس" بمركزالفشن.



واضاف "فراج" ان هذه الخطة الاستثمارية العادية للمحافظة، بخلاف خطة مبادرة "حياة كريمة" لمركز ناصر وببا، تم وضع الطرق الترابية المقترحة وهي كثيرة والطرق يتم تنفيذها بعد الانتهاء من جميع اعمال المرافق المختلفه ويضاف اليها الطرق التي سوف يتم القطع فيها لتوصيل جميع المرافق وما زال التصميمات للمرافق المختلفه جاري العمل بها لبعض الاماكن.



وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شهد توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وإحدى شركات المقاولات والصيانة، فى يناير الماضي لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية في مجال رصف، وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في 3 مراكز بالمحافظة، على أن يجري توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة، والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الرصف في الـ 4 مراكز الأخرى.



وأوضح محافظ بني سويف، أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين المحافظة والشركة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز "الواسطى، وناصر، وبني سويف" والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي، بإجمالي 26 طريقا بأطوال 23 كيلو متر و25 شارعًا بطول 10 كيلو متر تقريبا بقيمة إجمالية 58 مليون و105 ألف جنيه.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذي سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن، واهناسيا" والتي تتضمن 14 طريقًا بأطوال 22.9 كيلو متر، و3 شوارع بطول 4.5 ك كيلو متر، بقيمة إجمالية 53 مليون و705 ألف جنيه.

