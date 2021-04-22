لا تفكر رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم في فرض عقوبات على أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد محاولتهم إلى جانب تسعة أندية أوروبية كبرى أخرى تنظيم دوري السوبر الخاص بهم.



وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "لا نتحدث عن عقوبات. الكل يريد أن يرى قطع الرؤوس لكن لدينا إجراءات".



وأضاف تيباس "لا أتحدث عن العقوبات في الوقت الحالي، لا ينبغي أن نتسرع في الأمور. تم معاقبة هذه الأندية من قبل مشجعيها. لقد أظهروا أنهم لا يقدمون خدمة لكرة القدم الأوروبية. لقد تضررت سمعتهم".



من جانبه، قال رئيس نادي فياريال فيرناندو رويغ، إنه "يعارض تماماً حظر أو معاقبة" الأندية الإسبانية المشاركة في هذا المشروع.



وبدلا من ذلك، أكد تيباس إن الدوري الإسباني يبحث عن تدابير وقائية للمستقبل. وقال "لكي تكون في دوري ، يجب أن تحترم (الفرق) المنافسة".



ورداً على تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا، بأن دوري السوبر "ضروري"، قال تيباس إنه يعتقد أن "برشلونة يعاني من مشاكل أكثر خطورة" ويتعين على لابورتا "التركيز بشكل أكبر على قضاياهم المالية والعمل حتى يتمكن فريقهم من المنافسة الموسم المقبل".



وأوضح تيباس أنه لم يتحدث إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، منذ أسابيع، لكنه كشف عن تحذير لابورتا له الأسبوع الماضي من أن برشلونة سيشارك في البطولة الجديدة.



مازال ريال مدريد وبرشلونة هما الناديان الوحيدان اللذان لم يصرحا رسمياً بانسحابهما من المشروع.



وأضاف تيباس أنه لا يعرف ما هو الإجراء التالي في دوري السوبر، لكن بما أن "الأندية الإنجليزية والألمانية لن تشارك، فلا يمكنهم تنظيم البطولة التي كانوا يرغبون في إقامتها".



وألمح تيباس إلى أنه فوجيء بمشاركة بعض الأندية الإنجليزية في مشروع دوري السوبر، لكنه لم يشعر بالمفاجأة من انضمام مانشستر يونايتد، حيث يوجد لدى ملاكه الأمريكيين "مفهوم مختلف للرياضة".



وأشار تيباس: "لكن هذا هو النمط الأمريكي ، وليس النمط الأوروبي".