إحالة الرئيس القانوني ومحام بـ"مصر للصوت والضوء" للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 45 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق" للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات إدارية وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.



كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن شريف عبد الله، المحامي بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية إمتنع عن إنجاز الأعمال المكلف بها، وكذا عن تنفيذ تعليمات رئاسته بشأن عرض الملفات المحالة اليه رغم التنبيه عليه.



وأحتفظ ببعض ملفات التحقيق والفتاوى، وتغيب عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني رغم رفض الأجازة المقدمة منه لحاجة العمل والتنبيه عليه بضرورة الحضور.



وتبين من أوراق القضية أن أحمد داوود، رئيس القطاع القانوني بالشركة حرر مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إنقطاع المحال الأول، والإنتهاء بطلب تطبيق اللائحة عليه باعتبار انقطاعه عن العمل دون إذن رغم عدم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مما ترتب عليه صدور القرار بمجازاته، وأهمل في الإشراف على أعماله مما أدى إلى إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه.