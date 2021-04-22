زكريا يونس يهدد بالقتل وأحمد مكي يترك أسماء أبو اليزيد..انتهاء الحلقة الـ 10 من "الاختيار 2"









وقبض زكريا يونس "كريم عبد العزيز" على عنصرين من عناصر الإخوان المتهمين في قتل العقيد محمد مبروك، والذي اعترف بأن عناصر الإخوان يجهزون لقتل المقدم زكريا يونس.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





قرر يوسف الرفاعي "أحمد مكي" ترك "عاليا" أسماء أبو اليزيد وذلك عقب استشهاد الرائد أحمد الكبير، والذي استشهد أثناء أخذ ثأر العقيد محمد مبروك.