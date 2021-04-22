نقيب صيادلة الفيوم يناقش القضايا المتعلقة بخريجى كليات الصيدلة

ناقش الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم عدد من القضايا المتعلقة بأعضاء وخريجي كلية الصيدلة من خريجي دفعتي 2018 و2019 بحضور المهندس عماد سعد، والدكتوره ميرفت عبدالعظيم، والاستاذ ايمن شكري، ومحمد محمود عبد القوي أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والأستاذ محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم.



وقال المهندس عماد سعد عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه متضامن مع خريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 2019 بمشكلتهم في عدم وجود وضوح من وزارة الصحة، بشأن حركة التكليف الخاصة بهم، وتأخرها عن الحد اللازم.



وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الوزارة فتحت باب التقديم لأول مرة، للتكليف للدفعتين في مرة واحدة، لتسجيل بياناتهم ورغباتهم، وأكدت دعمها لخريجي كليات الصيدلة بالتنسيق مع وأعضاء مجلس النقابة الفرعية الصيادلة بمحافظة الفيوم وتقديم طلب إحاطة بشأن حل المشكله.



وأشار الاستاذ ايمن شكري، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم أنه تم الإتفاق علي استدعاء ممثل وزارة الصحة إلى مجلس النواب، وذلك في ميعاد اقصاه الإثنين القادم 264، وذلك لسرعة البت فى هذه المشكلة.



وتابع الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أن أزمة خريجي كليات الصيدلة تعتبر تعطل أكثر من 30 ألف خريج من الدفعتين وأن الوزارة انتهت من تكليف 11800 فقط، وهو ما أصابنا بالقلق، وعدم معرفة مصير أبناءنا وبناتنا خريجي كليات الصيدلة.



وأوضح نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه اثناء اللقاء تم التواصل مع النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة النقابة العامة لصيادلة مصر.



وأضاف الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن هناك أزمة في تكليف الخريجين الجدد من الصيادلة، سيكون هناك 50 ألف حتي نهاية عام 2021 صيدلي خريجين بلا فرص عمل.

