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الجيزة تطرح مزايدة علنية لتأجير محلات وكافتيريات وأكشاك بالمحافظة

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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طرحت محافظة الجيزة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مزايدة علنية عامة بين الأفراد والشركات لتأجير محلات وكافتيريات وأكشاك بنطاق المحافظة.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:-

1- كافتيريا وعدد(2) كشك بموقف سرفيس ميدان الجيزة.

2- محل مكون من باكتين (24،23) وكذلك محل مكون من اربع باكيات (33،35،34،36).

3- محل (28) بمركز الجيزة التجاري الكائن بشارع الغرفة التجارية بميدان الجيزة.

أولًا: بالنسبة لموقف ميدان الجيزة قد تحدد لها جلسة الاثنين الموافق 352021 وقيمة التأمين الإبتدائي كالاتي:-

10 آلاف جنيه لكافتيريا ميدان الجيزة و3 آلاف جنيه لكل كشك على حده لعدد 2 كشك بموقف ميدان الجيزة.

ثانيًا: بالنسبة للمحلات الكائنة بمركز الجيزة التجاري بالغرفة التجارية قد تحدد لها جلسة الثلاثاء الموافق 452021 وقيمة التأمين الإبتدائي كالآتي:

- 10 آلاف جنيه لمحل مكون من ثلاث باكيات (33،34،35،36) و4 آلاف جنيه لمحل مكون من باكيتين (23،24) وخمسمائة جنية لمحل مكون من باكية 18.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تحدد قيمة كراسة الشروط لكل مزايدة على حده بمبلغ 299 جنيه خلاف 14% ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت المحافظة: وللحصول علي كراسة الشروط من خلال إدارة العقود والمشتريات بمقر الديوان العام بمحافظة الجيزة بالعنوان الكائن 406 شارع الأهرام.

وعلى من يرغب دخول المزايدة إحضار المستندات المطلوبة في تمام الساعة الثانية عشر بقاعة المجلس المحلي بالمحافظة الدور الثالث.

وعلى من يرسو عليه المزايدة عليه سداد 10% من القيمة الفعلية الراسية بالمزايدة من إجمالي مدة الإيجار وتخضع المزايدة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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