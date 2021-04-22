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عاجل.. طرد نجم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:47 م
الزمالك
الزمالك
علي نبوي
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تعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الطرد في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وفي الدقيقة 51 من عمر اللقاء أشهر حكم المباراة أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه مدافع الزمالك بعد تدخله القوي على قدم محمد سوسته لاعب الإنتاج الحربي في منتصف الملعب.

ويتقدم الزمالك على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة المقامة  على ستاد السلام في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في لقاء اليوم كلا من أشرف بن شرقي من ركلة جزاء وحميد أحداد.

وبعد طرد محمد عبد الغني تأكد غياب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام نظيره البنك الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل.


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