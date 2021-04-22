بن طالب على رادار نادي إنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي تخطط للتعاقد مع الجزائري نبيل بن طالب نجم خط وسط شالكه الألماني.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن بيرنلي يرغب في التعاقد مع نجم توتنهام السابق في صفقة انتقال مجانية، حيث من غير المتوقع أن يجدد النجم الجزائري البالغ من العمر 26 عامًا عقده مع شالكه الذي هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن بيرنلي يفصله الآن عن منطقة الهبوط ست نقاط وبافتراض تجنبهم الهبوط فإنهم سيتطلعون إلى إضافة المزيد من اللاعبين الذين لديهم خبرات في الدوري الإنجليزي على رأسهم بن طالب.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بن طالب لعب 58 مباراة في الدوري الإنجليزي طوال مشواره الكروي أغلبها مع توتنهام، كما لعب كذلك على سبيل الإعارة لفترة مع نيوكاسل يونايتد.



