الفنانة هندية: انتحار "السويدي" أصابني بالاكتئاب وانقطعت عن الطعام 3 أيام

كشفت الفنانة هندية، عن الخطوط الحمراء في حياتها التي لا تسمح لأحد أن يتجاوزها، مشيرة أن عائلتها وحياتها المهنية لن تقبل لأحد بالاقتراب منهما، لافتة أن تداول أخبار حياتها الشخصية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أمر لا يزعجها لأن ليست هناك أسرار تخجل من تناولها، قائلة: "حياتي كتاب مفتوح".









وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بدأت مسيرتي الفنية منذ أن كان عمري 17 عاما واستمرت مسيرتي المهنية في الوسط الفني 11 عاما، لافتة أن شخصيتها ذات طابع عصبي، ولم تنزعج من زواج طليقها رجل الأعمال أيمن السويدى من المطربة الراحلة ذكري، مشيرة أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة لكثرة الخلافات بينمها.









وتابعت الفنانة هندية، طليقي رجل الأعمال أيمن السويدي ذو شخصية هادئة ومسالمة واتصدمت عند سماع خبر انتحاره وانقطعت عن الطعام لمدة 3 أيام في حالة ذهول من الواقعة المأساوية، فلم أتوقع أن يقدم على الانتحار، واستمرا زواجي معه عامين ونصف وكان متزن جدا، لافتة أن سبب الطلاق لرفضه الانجاب وأجبرني على الإجهاض وكنت حامل في الشهر الثالث، مشيرة أنه كان يتوقع دائما وفاته في سن مبكر.









هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".









تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".

كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.



