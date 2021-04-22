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نابولي يسحق لاتسيو بالخمسة في الدوري الإيطالي

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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اكتسح نابولي ضيفه لاتسيو 5 - 2، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي عن طريق لورينز إنسيني من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني في الدقيقة 12. وفي الدقيقة 53 سجل إنسيني الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يضيف البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وعاد لاتسيو للمباراة بتسجيله هدفين عن طريق تشيرو إيموبيلي وميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 70 و74، قبل أن يختتم فيكتور أوسمين خماسية نابولي بهدف في الدقيقة 80. ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 58 نقطة في المركز السادس.

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