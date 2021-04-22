الفنانة هندية: لم أنزعج من ارتباط طليقي بالفنانة ذكرى.. وتزوجت أستاذ جامعي









أكدت قالت الفنانة هندية، أنها غير نادمة على طلبها الطلاق من رجل الأعمال الراحل أيمن السويدي، قائلة: لو رجع بيا الزمن تاني هطلب الطلاق لأن المشاكل زادت بينا وأنا طبيعة شخصيتي عصبية جدا ومش قادرة استحمل".









وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، غيرة طليقي الراحل رجل الأعلام أيمن السويدي كانت أحد أسباب الانفصال، لافتة أن كانت تربطها علاقة طيبة مع الفنانة ذكرى رغم زواجها بعد ذلك ولم أنزعج من ارتباطهما وكنت دائمة الدعاء لهما بالتوفيق في حياتهما.









وتابعت الفنانة هندية، لم ينقطع التواصل بيننا رغم انفصالنا وزاجه من المطربة ذكرى، وكان يهاتفني يوميا للاطمئنان عليّ، وبعد ترزوجت من أستاذ جامعي ودام ارتباطنا لمدة 11 عامل، مضيفة أن خبر انتحار طليقها الراحل أيمن السويدي رجل الأعمال تسبب في دخولها في حالة اكتئاب وانقطعت عن الطعام لمدة 3 أيام في حالة ذهول كبير من الواقعة لأنه كان حابب الحياة جدا على عكس ما حدث".







