Advertisements

الفنانة هندية: لم أنزعج من ارتباط طليقي بالفنانة ذكرى.. وتزوجت أستاذ جامعي

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


أكدت قالت الفنانة هندية، أنها غير نادمة على طلبها الطلاق من رجل الأعمال الراحل أيمن السويدي، قائلة: لو رجع بيا الزمن تاني هطلب الطلاق لأن المشاكل زادت بينا وأنا  طبيعة شخصيتي عصبية جدا ومش قادرة استحمل".


وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، غيرة طليقي الراحل رجل الأعلام أيمن السويدي كانت أحد أسباب الانفصال، لافتة أن كانت تربطها علاقة طيبة مع الفنانة ذكرى رغم زواجها بعد ذلك ولم أنزعج من ارتباطهما وكنت دائمة الدعاء لهما بالتوفيق في حياتهما.


وتابعت الفنانة هندية، لم ينقطع التواصل بيننا رغم انفصالنا وزاجه من المطربة ذكرى، وكان يهاتفني يوميا للاطمئنان عليّ، وبعد ترزوجت من أستاذ جامعي ودام ارتباطنا لمدة 11 عامل، مضيفة أن خبر انتحار طليقها الراحل أيمن السويدي رجل الأعمال تسبب في دخولها في حالة اكتئاب وانقطعت عن الطعام لمدة 3 أيام في حالة ذهول كبير من الواقعة لأنه كان حابب الحياة جدا على عكس ما حدث".


واستطردت الفنانة هندية، أيمن السويدي كانت لديه رغبة قوية في عدم الانجاب لشعوره الكبير بأنه سيتوفى في عمر مبكر وأجبر جميع زوجاته على الإجهاض، لافتة أنه لا يمتلك أصحاب في مصر لأنه سافر إلى أمريكا منذ صغره ومكث في مدرسة داخلية هناك، وعندما رجع إلى وطنه لم يستطع تكوين علاقات وصداقات.

أخبار تهمك

قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

منذ ساعة و نصف

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

منذ نصف ساعة

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 16 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

10:35 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

09:39 م

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر