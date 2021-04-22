الفنانة هندية تكشف سبب اعتزالها الفن









قالت الفنانة هندية، إن الشائعات التي نالت منها أمر طبيعي للنجوم والفنانين و الشخصيات العامة في المجتمع، لافتة أن صورتها مع الفنان العراقي عائد المنشد حصدت خلال أول يوم 130 ألف مشاهدة مما تسبب في صدمتها لأنها لم تكن تتوقع انتشارها في المواقع بهذه الدرجة الكبيرة.













وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دخلت مجال الفن في عمر الـ17 عامل بسبب معايرة والدتي لرسوبي في التعليم فكانت دائما ما تقول ليّ "يا ساقطة يا فاشلة" فقررت الاتجاه إلى الرقص الاستعراضي وتسبب ذلك في غضب والدي الذي كان يرفض الأمر بشدة لنشأته بمنطقة شبرا حيث العادات والتقاليد "فكانت مصيبة وكارثة في العائلة".













واستطردت الفنانة هندية، ندمت على تعرية جسدي خلال الرقص أمام لجنة الاختبار بالمصنفات الفنية واعتزلت الفن منذ ما يقرب من 21 عاما، مطالبا جميع الأمهات بضرورة احتضان بناتهمن بشكل إيجابي.













هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".









تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".









كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.



