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الفنانة هندية: أرفض تعرية الراقصات.. وأتمني المشاركة في عمل درامي

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الفنانة هندية، إنها كانت من المحظوظين بسبب مشاركتها في العديد من الإفلام مع الفنان عادل إمام، والعديد من المخرجين الكبار من بينهم شريف عرفة و محمد عبد العزيز وعاطف سالم و علي عبد الخالق، وشاركت في 20 فيلم و 3 مسرحيات". 



وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجمهور في الشارع دائما يسألني عن خيري ورشاد وبدوي في فيلك حنفي الأبهة لأنه من الأعمال الخالدة في أذهان المشاهدين حتى الآن، مضيفا "النجم الكبير عادل إمام كان مرح جدا أثناء التصوير وكان دائما ما يتعامل معنا على أساس أننا عائلة واحدة.



واستطردت الفنانة هندية، اعتزلت الرقص والفن بعد وفاة شقيقي أمام عيني فشعرت أن الحياة ستنتهي في أي وقت، مضيفة: لم أهاجم الرقص ولكن غير مقبول التعرية، مشيرة أنها تتمنى أن تشارك في عمل درامي يناسب عمرها، لافتة أنها لم تجنب أطفال مما دفعها للاهتمال بشكل كبير بأولاد شقيقتها. 



هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".


تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول". 


كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.  

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