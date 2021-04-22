الفنانة هندية: والد أيمن السويدي لم يكن موافقا على زواجي منه









روت الفنانة هندية، تفاصيل تعاملها مع عائلة أيمن السويدي الذي كان زوجها وانفصلت عنه، قائلة إنها لم والده لم يكن موافقا على زواجهما في بداية الأمر.









وأضافت هندية خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والد طليقها أيمن السويدي بعد انفصالهما قال "ولا يوم من أيامك يا هندية"، كدليل على انضباط أيمن أثناء فترة زواجه منها.









وعن ارتباطها بالفنان عائد المنشد، قالت هندية إن هذا الأمر لم يحدث، موضحة أن الصورة المتداولة في هذا الشأن ليست صحيحة وتم تفسيرها بطريقة خاطئة، وحقيقة هذه الواقعة أن "المنشد" فقد "فيزا كارت" الخاصة به، وكان يستعد للسفر، فجمعنا له أموالا كمساعدة من الأصدقاء، عن طريق إشاعة خبر خطبتنا بشكل مؤقت.













هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".













تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".













كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.



