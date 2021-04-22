Advertisements

الفنانة هندية: والد أيمن السويدي لم يكن موافقا على زواجي منه

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


روت الفنانة هندية، تفاصيل تعاملها مع عائلة أيمن السويدي الذي كان زوجها وانفصلت عنه، قائلة إنها لم والده لم يكن موافقا على زواجهما في بداية الأمر.


وأضافت هندية خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والد طليقها أيمن السويدي بعد انفصالهما قال "ولا يوم من أيامك يا هندية"، كدليل على انضباط أيمن أثناء فترة زواجه منها.


وعن ارتباطها بالفنان عائد المنشد، قالت هندية إن هذا الأمر لم يحدث، موضحة أن الصورة المتداولة في هذا الشأن ليست صحيحة وتم تفسيرها بطريقة خاطئة، وحقيقة هذه الواقعة أن "المنشد" فقد "فيزا كارت" الخاصة به، وكان يستعد للسفر، فجمعنا له أموالا كمساعدة من الأصدقاء، عن طريق إشاعة خبر خطبتنا بشكل مؤقت.



هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".



تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".



كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.

أخبار تهمك

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ حوالي 3 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

منذ نصف ساعة

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

10:35 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

09:39 م

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر