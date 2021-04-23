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نصر سالم: "ربنا خلق الجيش المصري عشان الشعب يعيش حياة كريمة"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:01 ص
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التنمية التي تحدث في مصر خلال الفترة الحالية على مستوى مختلف القطاعات هو مستمدة من روح أكتوبر.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الشعب المصري هو خير أجناد الأرض، وهذا تكليف وليس تشريف، مضيفا أن الشعب المصري هو صاحب النصر، وهو من يصنع الكوادر.

ووجه رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، التحية إلى الجيش المصري، قائلا: "ربنا خلق الجيش المصري عشان الشعب يعيش حياة كريمة".

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