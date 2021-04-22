هندية: الإخوان كل حياتهم نساء وأكل فقط









قالت الفنانة هندية، إنها تعرضت للهجوم الكبير من "جو شو"، حينما ذكرت في تصريح تلفزيوني إن الإخوان وكل حياتهم نساء وأكل فقط.









وكشفت هندية خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن سبب توجهها لتقديم برنامج تلفزيوني، موضحة أنها أدت فريضة الحج وأكثر من عمرة، وهي من ضمن أسباب رفضها العودة للرقص أو ارتداء بدلة الرقص مرة أخرى، بالإضافة لرغبتها في اكتشاف العديد من المواهب الذين كانوا يرسلون لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.









هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".









تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".









كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.



