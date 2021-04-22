الزمالك يعود لسكة الانتصارات على حساب الإنتاج الحربي

على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري المصري الممتاز.







افتتح أشرف بن شرقي التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 22 من ضربة جزاء في الشوط الأول، وفي الدقيقة 44 أضاف المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للزمالك.





وشهد الشوط الثاني من المباراة طرد محمد عبد العني مدافع الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.





رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 12 في المركز الأخير.

حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس،