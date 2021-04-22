الفنانة هندية: لم تكن هناك "نفسنة" بيني وبين لوسي









قالت الفنانة هندية، إنها عملت مع الفنانة لوسي في المكان الخاص به حين كانت راقصة، مؤكدة أن لوسي كانت في قمة التواضع، وكانت تساعدها في عملها وارتدائها ملابس الرقص.













وكشفت هندية خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن علاقتها بالفنانة لوسي موضحة أنه جمعتهما صداقة قوية جدا، بدأت منذ عملهما معا للمرة الأولى حيث كانت تساعدها لأنها تشبه أختها المقيمة في لندن منذ زمن بعيد.













وتابعت هندية، أنه لديها مواقف كثيرة وكلها جيدة مع الفنانة لوسي، والتي كانت دائما ما تساعدها في عملها معا، موضحة: "لم تكن هناك نفسنة في بين وبين لوسي أبدا".









وعن سبب توجهها لتقديم برنامج تلفزيوني، أكدت هندية أنها أدت فريضة الحج وأكثر من عمرة، وهي من ضمن أسباب رفضها العودة للرقص أو ارتداء بدلة الرقص مرة أخرى، بالإضافة لرغبتها في اكتشاف العديد من المواهب الذين كانوا يرسلون لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.













هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".













تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول".













كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.



