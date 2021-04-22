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الفنانة هندية: نجوى فؤاد مثلي الأعلى.. ولم أنافسها

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الفنانة هندية، إن النجمة نجوى فؤاد مثل وقدوة لنا في سلوكها وتربطني بها علاقة صداقة قوية منذ الصغر فهي من علمتني الرقص ومن أكثر النجوم تقدير وعطاء لمن يعمل معها " فلو كان أجر الموسقيين 5 جنيهات كانت تعطيهم 20 جنيها فتعلمنا من الكرم والاحترام للآخر".


وأضافت "هندية" خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم تكن هناك منافسة مع الفنانة نجوى فؤاد لأن الأجيال مختلفة، مضيفة: "فيفي عبده حبيبتي لكن هي لها أصدقاء محددين ومش بتصاحب أي حد، وكانت تربطنا علاقة جيرة في المهندسين بالإضافة للحياة المهنية". 


وعن سبب توجهها لتقديم برنامج تلفزيوني، قالت إنها أدت فريضة الحج وأكثر من عمرة، وهي من ضمن أسباب رفضها العودة للرقص أو ارتداء بدلة الرقص مرة أخرى، بالإضافة لرغبتها في اكتشاف العديد من المواهب الذين كانوا يرسلون لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.


هندية فنانة استعراضية اسمها الحقيقى هند عبده الصباحي، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل في شارع محمد علي، وولدت في شبرا 13 سبتمبر عام 1964، لم تستكمل دراستها الاعدادية، تدربت على يد عمالقة الرقص الشرقي ومنهم إبراهيم عاكف رائد فن رقص الكلاكيت وهو من اختار اسمها الفني لتصبح "هندية".


تفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينات في شارع محمد علي، حتى جائتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال بوابة السينما في منتصف الثمانينيات، وشاركت في مسلسلات منها: "الهجرة إلى المجهول". 


كما شاركت في مسرحيات مثل:"المليم ياربعة" و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى" كما شاركت في أفلام: اللعب مع الكبار و حنفي الأبهة ودرب الرهبة والذكاء المدمر وغيرها.  

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