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الزمالك يوجه الدعوة للأمير عبد الله بن مساعد لزيارة القلعة البيضاء

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك على إجراء اتصال هاتفي مع الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق ومالك نادي شيفيلد الانجليزي لتوجيه الشكر له على حديثه حول الزمالك في إحدى المقابلات التلفزيونية في الساعات الماضية.

 ووجه عبد الله الدعوة إلي الأمير عبد الله بن مساعد للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك مؤكدا له أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت خاصة وأنه أحد الرموز الزملكاوية في دولة شقيقة وهي السعودية.

 وأكد عضو اللجنة التنفيذية للأمير عبد الله أن الدعوة مفتوحة أيضا لحضور مباراة للفريق الأبيض أو حضور نهائي كأس مصر لكرة اليد في حالة تأهل الزمالك بعد عبور مباراة قبل النهائي في البطولة.

 الأمير عبد الله بن مساعد عبر عن سعادته بهذه الدعوة واصفا إياها بالدعوة الكريمة والمحببة له كونها تأتي من نادي هو أحد محبيه على مدار أكثر من 30 سنة واعدا بتلبية الدعوة في حالة إتاحة الظروف الحالية وتحديدا أجواء كورونا.

 وكان الأمير عبد الله بن مساعد قد تحدث في أحد المقابلات عن انتمائه للزمالك منذ ما يقرب من 30 سنة وأن الزمالك تعرض في كثير من الأوقات لأزمات وظروف خارجة عن إرادته.

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