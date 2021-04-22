موسيماني يتلقى دفعة قوية قبل لقاء إنبي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أنباء سارة بشأن إصابة لاعبه خلال الفترة الماضية.





وغاب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة، فضل بسببها الجهاز الفني اراحته لعدم تفاقم إصابته.





وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات الجماعية، بداية من غدٍ الجمعة، وأصبح جاهزا للمباريات.





من ناحية أخرى يستعد الفريق لمواجهة، إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



