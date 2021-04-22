Advertisements

موسيماني يتلقى دفعة قوية قبل لقاء إنبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:17 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أنباء سارة بشأن إصابة لاعبه خلال الفترة الماضية.

وغاب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة، فضل بسببها الجهاز الفني اراحته لعدم تفاقم إصابته.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات الجماعية، بداية من غدٍ الجمعة، وأصبح جاهزا للمباريات.

من ناحية أخرى يستعد الفريق لمواجهة، إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 16 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 8 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

10:35 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

09:39 م

عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر