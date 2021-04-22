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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتجبر المعتكفين على الخروج خارجه بالقوة

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أجبرت شرطة الاحتلال الليلة، المعتكفين في المسجد الاقصى على الخروج من المسجد الأقصى المبارك بالقوة، بعد اقتحام باحاته والمصليات المسقوفة.

 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسيين والمصلين المعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك على مغادرة المسجد بالقوة وهددت المتواجدين بالاعتقال في حال عدم قيامهم بمغادرة المسجد على الفور.

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قوات الاحتلال اسرائيل

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