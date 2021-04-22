الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2021.





وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، كوصيف للمجموعة الأولى ب8 نقاط خلف فريق سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.





ومن المفترض أن يواجه الأهلي في ربع النهائي أحد الفرق الثلاثة التي تصدرت مجموعتها، (الوداد المغربي، أو الترجي بطل تونس، أو صن داونز الجنوب إفريقي).





ومن المنتظر أن يتم سحب القرعة نهاية شهر أبريل الجاري وتحديدا يوم 30، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.



