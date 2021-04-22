عاجل - أول قرار في الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي





اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرارا تجاه لاعبي الفريق الأبيض بعد الفوز في مباراة اليوم على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.





وفاز الزمالك مساء اليوم الخميس على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد السلام في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقرر كارتيرون استئناف الفريق الأبيض للتدريبات الجماعية غدا استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي في المباراة المقبلة.





ورفض كارتيرون منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا حيث يستأنف الفريق التدريبات استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل.



