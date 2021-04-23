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بيريز يسخر من كلوب

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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سخر فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني من تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بسبب تصريحات المدير الفني الألماني عن ألفريدو دي ستيفانو ملعب الملكي في المدينة الرياضية للنادي فالديبيباس وذلك عقب الخسارة عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب صرح أن ملعب ألفريدو دي ستيفانو يشبه ملاعب التدريبات وهو ما أثار الانتقادات ضده ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير لائق في تصريحاته واعتذر عن ذلك.

وتمكن ريال مدريد من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018على حساب ليفربول في نهائي كييف بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال بيريز في تصريحات بها نقلها برنامج El Larguero  الذي يذاع على فضائية  كادينا سير الإسبانية:"لا أعرف لماذا لا يحب كلوب فالديبيباس؟ فهنا وفي كييف خسر ضدنا بنفس النتيجة ".

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ليفربول كلوب ريال مدريد بيريز

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