عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

تأكد جاهزية محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة.





وتعرض متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أسوان، بالموسم الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية، وغاب طوال الفترة الماضية.





ومن المقرر أن يدخل متولي للتدريبات الجماعية، عقب انتهاء مباراة الفريق ضد إنبي، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.



