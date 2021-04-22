بنفيكا يقسو على بورتيمونينسي بخماسية في الدوري البرتغالي

حقق بنفيكا فوزا كاسحا على مضيفه بورتيمونينسي 5-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.





وكان بورتيمونينسي هو المبادر بالتسجيل عن طريق بيتو في الدقيقة 43، قبل أن يدرك بيزي التعادل لبنفيكا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.





وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل، كان الشوط الثاني بمثابة استعراض لقوة بنفيكا، الذي سجل الهدف الثاني عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 50، قبل أن يسجل السويسري هاريس سيفروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 64.





وعاد سيفروفيتش ليضيف الهدف الثاني له والرابع لبنفيكا في الدقيقة 73، قبل أن يختتم إيفرتون خماسية بنفيكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.





ورفع بنفيكا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر سبورتينغ لشبونة، وثلاث نقاط خلف بورتو صاحب المركز الثاني.





وتجمد رصيد بورتيمونينسي عند 32 نقطة في المركز العاشر.



