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وزير الدفاع الأمريكي يعتبر تغير المناخ تهديدًا وجوديًا لأمن العالم

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أن تغير المناخ يستحق أن يتم اعتباره تهديدًا وجوديًا لأمن العالم.


وشدد أوستن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس على أهمية التعاون الدولي لتفادي مخاطر التغير المناخي.


وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه العديد من الوكالات الاستخباراتية بتقييم مخاطر تغير المناخ، ولفت، في الوقت ذاته، إلى أن الجيش الأمريكي يعمل على تزويد أسطوله البحري بقطع تعمل بالطاقة النظيفة.


وكشف وزير الدفاع الأمريكي أن وزارة الدفاع تأثرت مرارًا بالتغير المناخي، لافتًا إلى أن التغير المناخي أرغمنا مرارًا على وقف تدريبات عسكرية.


من جانبها، أشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر تغير المناخ تهديدًا عالميًا جسيمًا، موضحة أن تغير المناخ موضوع ذو أولوية في الإحاطات والتقارير المرفوعة إلى الكونجرس.

 

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا، اليوم الخميس، في خطابه أمام قمة المناخ الافتراضية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعماء العالم يجب أن يتحركوا الآن وأن يضعوا الكوكب على مسار أخضر "لأننا على حافة الهاوية".


وحذر جوتيريش من أن الطبيعة الأم لا تستطيع الانتظار، لأن العقد الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق ولا يزال العالم يشهد ارتفاعا في مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة الحارقة وأعاصير مدارية مدمرة وحرائق غابات ملحمية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة في نسخته باللغة الإنجليزية.


وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "نحن بحاجة إلى كوكب أخضر لكن العالم في حالة طوارئ قصوى، نحن على حافة الهاوية، يجب أن نتأكد من أن الخطوة التالية تسير في الاتجاه الصحيح، يتعين على القادة في كل مكان اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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