بعد انتخاب مصر بالأمم المتحدة.. مايا مرسي: أحلامنا ليس لها سقف

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعليقا على انتخاب مصر لعضوية لجنة وضعية المرأة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة، قائلة: "أحلامنا ليس لها سقف"، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية مصرية داعمة للمرأة المصرية.





وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز الفضائية"، أن مصر لديها ملف قوي ولذلك حصلت على مقعدين في الأمم المتحدة، موضحة أن الخارجية المصرية قادت التحديات باقتدار حتى نجح الملف.



