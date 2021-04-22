تكريم 10 من ابطال العبور و6 مبدعين فى احتفالية الثقافة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان





قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان ذكري العاشر من رمضان كل عام تستدعى الى الاذهان افراح النصر العظيم الذى اعاد قيم العزة والكرامة الى الامة العربية ، واضافت انه فى هذا اليوم نجح جيش مصر الباسل فى كتابة سطور من نور فى سجلات البطولات التاريخية وباتت معجزته فى سيناء نموذجا ملهما لشباب الوطن وحافزا لاستكمال التنمية وتحقيق المزيد من الانجازات فى شتى المجالات ، مشيرة ان هذه الذكرى تعد ايقونية وابرزت وحدة صف الشعب المصري واكدت قيمة الالتفاف حول هدف واحد بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين ، وتابعت انه فى ذكرى معجزة العبور يظهر دور الثقافة والفنون فى استنهاض الهمم لاستكمال الانجاز وتحقيق التنمية من خلال بناء الإنسان وتطوير الوعى والسمو بالوجدان ، واكدت انه بالمعرفة والادراك ينجح ابناء الوطن فى الدفاع عن مكتسباته ، وبالابداع تغرس مشاعر الولاء فى نفوس افراد المجتمع ، واختتمت كلمتها ب عاشت مصر حرة ابية وكل عام ومصر بخير وكل عام وشعبها عظيم ومنتصر .









جاء ذلك بمناسبة الاحتفالية التى اقامها قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وبحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وخلالها تم تكريم 10 من ابطال العبور هم لواء أ.ح طيار بهي الدين منيب السيد ، لواء محمود أحمد النجدي وتسلمها عنه اللواء أحمد محمود عمر، لواء أ.ح صلاح الدين علي حامد ، لواء أ.ح صلاح الدين محمد عز الدين، اللواء محمد محمود بيومي ، لواء عبد القادر محمود شاهین ، لواء أ.ح أحمد حمدي شفيق الطوبجي ، لواء أ.ح حمزة عبد الحميد فرج زهران ، لواء أ.ح علي حسن إمام محمد ، لواء أ.ح محمد مدني صادق الى جانب 6 شخصيات فنية قدمت ابداعات وطنية خالدة هم اسم الموسيقار الراحل كمال الطويل وتسلمها نجله زياد ، اسم الشاعر الراحل فؤاد حداد وتسلمها نجله امين ، اسم الموسيقار الكبير عمار الشريعي وتسلمتها ارملته ميرفت القفاص ، النجمة نادية الجندي، المطرب الكبير محمد الحلو ، امير الغناء العربى هاني شاكر.









وقال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ان فى انتصار العاشر من رمضان كان جنودنا صائمين ومتسلحين بالإيمان وكانت مصر كما عهدناها على مر التاريخ تحيطها عناية الله وحفظه وباستحضار هذه اللحظات التاريخية تبرز قيمة التضحية والفداء وإنكار الذات لكي نحقق عبوراً تلو الآخر ونجاحاً يصطف خلف نجاح ، وتابع ان الصحوة التى تشهدها مصر حاليا تشعرنا بأننا شركاء في الإصلاح العام وتضرب مثالاً للعالم بأسره، بأن المصريين قادرون على تخطي المحن والصعاب وتحويلها إلى انجازات تاريخية تستحق أن تكون مثاراً للفخر والتباهي ، وتوجه بالتحية لكل مصري شارك في هذه الحرب العظيمة وكل جندي يسهر الآن على أمننا وأماننا وكل من يساهم بجهد فى التنمية الحالية ، كما قدم الشكر لكل مبدع شارك في أعمال فنية وطنية تعمق من مفاهيم البذل والعطاء.









تضمنت الاحتفالية افتتاح معرضا بقاعة ادم حنين لوثائق تاريخية نادرة تتناول انتصارات العاشر من رمضان اعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد الى جانب حفل فنى احيته المطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر وتغنت بمختارات من اهم الاعمال الوطنية الحماسية التى تفاعل معها الحضور .



