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صديقي ورفيق مشواري.. ناديه الجندي تنعى الكاتب مصطفي محرم
الخميس 22/أبريل/2021 - 11:42 م
منار داؤد
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نعت الفنانة نادية الجندي، الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد ازمة صحية طارئة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت"الجندي" صوره تجمعها بالكاتب الراحل وعلقت عليها قائلة : "بنعي صديقي ورفيق مشواري الفني الكاتب الكبير مصطفي محرم فقدنا واحد من اهم اعمدة صناعة السينما المصريه والعربية بدءت مشواري الفني معاه في فيلم الباطنية وتوالت أعمالنا المتميزة سوي"وكالة البلح"، "وداد الغازية"، "الخادمة"، "شهد الملكه"، "الخادمة"، "امراه فوق القمة"، "الامبراطوره"، "امن دولة"، ومسلسل "مشوار أمرأه"، كلها أعمال قوية وناجحة وحازت إعجاب الجمهور حزنت جدا لسماع هذا الخبر وفقدت إنسان عزيز عليا الله يرحمه يارب خالص التعازي لأسرته وابنه حسين مصطفي محرم ولكل محبيه".
يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها :"ريا وسكينة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية".
وكان مسلسل "خمس بنات" الذي قدم قبل 5 سنوات هو آخر الأعمال التي كتبها الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 110 عملا فنيا.
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