صديقي ورفيق مشواري.. ناديه الجندي تنعى الكاتب مصطفي محرم

نعت الفنانة نادية الجندي، الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد ازمة صحية طارئة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









ونشرت"الجندي" صوره تجمعها بالكاتب الراحل وعلقت عليها قائلة : "بنعي صديقي ورفيق مشواري الفني الكاتب الكبير مصطفي محرم فقدنا واحد من اهم اعمدة صناعة السينما المصريه والعربية بدءت مشواري الفني معاه في فيلم الباطنية وتوالت أعمالنا المتميزة سوي"وكالة البلح"، "وداد الغازية"، "الخادمة"، "شهد الملكه"، "الخادمة"، "امراه فوق القمة"، "الامبراطوره"، "امن دولة"، ومسلسل "مشوار أمرأه"، كلها أعمال قوية وناجحة وحازت إعجاب الجمهور حزنت جدا لسماع هذا الخبر وفقدت إنسان عزيز عليا الله يرحمه يارب خالص التعازي لأسرته وابنه حسين مصطفي محرم ولكل محبيه".









يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها :"ريا وسكينة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية".









وكان مسلسل "خمس بنات" الذي قدم قبل 5 سنوات هو آخر الأعمال التي كتبها الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 110 عملا فنيا.



