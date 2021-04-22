عملة "بتكوين" تخسر 3500 دولار اليوم





تراجعت العملة المشفرة بتكوين بأكثر من 6% لتفقد أكثر من 3500 دولار من قيمتها خلال تعاملات الخميس 22 أبريل، وتتداول العملة المشفرة الآن عند مستوي الـ 52 ألف دولار





ولا يزال سكوت مينيرد من Guggenheim Partners متفائلًا على المدى الطويل بشأن بتكوين، لكنه قال الأربعاء إن أكبر عملة مشفرة في العالم قد تجاوزت الحد، وبسرعة كبيرة.





وقال كبير مسؤولي الاستثمار العالمي بالشركة لـ CNBC: "بالنظر إلى الحركة الهائلة التي شهدناها في العملة المشفرة على المدى القصير، فأعتقد أننا سنشهد إلى عملية تصحيح كبير في عملة بتكوين".





قال مينيرد: "أعتقد أننا يمكن أن تتراجع العملة إلى ما بين 20 ألف دولار و 30 ألف دولار، وهو ما سيكون انخفاضًا بنسبة 50% ، لكن الشيء المثير للاهتمام بشأن بتكوين هو أننا رأينا هذه الأنواع من الانخفاضات من قبل". ومع ذلك ، قال إنه يعتقد أنه جزء من "التطور الطبيعي في سوق صاعد طويل الأجل" ، حيث توقع أن تصل أسعار بتكوين في النهاية إلى ما بين 400 ألف دولار إلى 600 ألف دولار.





وواصلت بتكوين صعودها الهائل الذي بدأ في عام 2020 ، حيث ارتفعت بنسبة 90% تقريبًا في 2021.





وتم الاستشهاد بالتبني المؤسسي كأحد العوامل التي تغذي صعودها، حيث استثمرت بعض الشركات مثل Tesla جزءًا من ممتلكاتها النقدية في بتكوين، وتقوم الشركات المالية من Mastercard إلى Goldman Sachs بتحركات حول الاستثمار في العملات المشفرة.





وكانت وتيرة صعود البيتكوين مصدر قلق حتى لبعض المضاربين على ارتفاع العملة المشفرة مثل Minerd ، الذي حذر أيضًا من التراجع قصير الأجل في وقت سابق من هذا العام.





ويستمر بعض المستثمريين في المجادلة بأن بيتكوين فقاعة وستنفجر في النهاية.





وقال بيل ميلر ، المستثمر ذو القيمة منذ فترة طويلة والذي امتلك بتكوين لسنوات ، لشبكة CNBC إنه غير قلق من أن تكون العملة المشفرة في فقاعة مثل عام 2017، عندما وصلت إلى ما كان في ذلك الوقت أعلى مستوى قياسي بلغ حوالي 20000 دولار.





واستمرت عملة بتكوين في الانخفاض بشكل حاد في الأشهر التالية ، حيث فقدت حوالي 80% من قيمتها في ما أصبح يُعرف باسم "شتاء التشفير".





واضاف ميلر قد لا تكون مسيرة صاعدة مباشرة، لأنه مع عملة بيتكوين، التقلب هو الثمن الذي تدفعه مقابل الأداء.