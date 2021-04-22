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ميسي يقود برشلونة لسحق خيتافي ومواصلة الضغط على ثنائي مدريد

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:44 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عبد الحفيظ
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حقق نادي برشلونة فوزا عريضا على نظيره خيتافي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وافتتح ليونيل ميسي أهداف برشلونة في الدقيقة 8 قبل أن يعاد خيتافي النتيجة عن طريق النيران الصديقة بأقدام المدافع الفرنسي كليمونت لينجليه.

في الدقيقة 28 عادت النيران الصديقة لتلعب دورا في تسجيل برشلونة للهدف الثاني عن طريق المغربي سفيان شاكلا، وعاد ليونيل ميسي ليسجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 33.

وقلص أنيس أونال النتيجة لخيتافي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف رونالد أوراخو النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 87، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع أحرز أنطوان جريزمان الهدف الخامس من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 68 في المركز الثالث خلف صاحب المركز الثاني ريال مدريد بفارق نقطتين، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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