دينا الشربيني تختفي قبل القبض عليها بلحظات في قصر النيل









مع الحلقة العاشرة من مسلسل قصر النيل تواجه كاميليا (دينا الشربيني) محاولات القبض عليها، بعدما شهدت عايدة (ريهام عبد الغفور) ضدها أمام النيابة بأنها رآتها وهي تقتل منصور السيوفي (صبري فواز)، وقد حاول قبلها المحامي عزت (صلاح عبد الله) تحذيرها من انقلاب عائلة السيوفي عليها، ولكنها لم تستمع لكلامه، وأصرّت على مواجهة عايدة حتى حينما حاولت الأخيرة التقرّب منها والتحالف معها، ولكن عندما وصل المقدم خالد (أحمد مجدي) للقصر للقبض على كاميليا، قابلته عايدة لتخبره بأنه قد تآخر ولا يوجد أثر لـ كاميليا داخل القصر، فهل يعني ذلك أنها علمت بالقرار وهربت لحين إثبات براءتها؟.





وقبل اختفاء كاميليا، قررت مواجهة خالها ممدوح (محمود البزاوي) بكل ما تخبئه مشاعرها، وفذهب إليه المصنع وأخبرته بأنها لن تسامحه بسبب سلبيته مع والدها، عندما رآه يُقتل أمامه دون أن يقوم بأي رد فعل، وحتى عندما أخذها إلى بيته، رأت أسوأ أيام حياتها بسبب ابنته وزوجته، كما هددته بأنها لن ترحمه إن اكتشفت أنه يتحالف مع عائلة السيوفي ضدها.









ومن ناحية أخرى يستمر الخال ممدوح في إثارة الشكوك ويطلب إجازة أسبوعين للذهاب إلى بلده في الفيوم، مما يؤكد شك كاميليا بأنه يخبئ الصناديق الذهبية لعائلة السيوفي هناك، كما أصرّت ابنته عفاف على مرافقته للتأكد بنفسها من شكوك كاميليا.









ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.









ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.







