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أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021.. المعدن الأصفر يوقف رحلة الصعود

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 23-4-2021، ليخسر سعر المعدن الأصفر في الصاغة نحو جنيهان ليوقف رحلة الصعود التى بدأها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.


أسعار الذهب اليوم:


وسجل  سعر الذهب عيار 21  إلى 780 جنيه للجرام

 حقق سعر الذهب عيار 24  إلى 891.5 جنيه للجرام

 بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 668.5 جنيه

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6805 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 أبريل، متراجعا عن أعلى مستوى في شهرين، إذ أضر صعود الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأميركية بالإقبال على المعدن، في حين ظل البلاديوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1780.36 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1780.90 دولار للأونصة.

وصعد الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لما يصل إلى 1.587%.

والذهب منخفض  6 % منذ بداية العام، متأثرا في الأساس بارتفاع عوائد السندات.


 وتأثر الإقبال على الذهب أيضا ببيانات تظهر انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات لشهر جديد من نمو الوظائف في أبريل.

وتراجع البلاديوم عن أعلى مستوى على الإطلاق 2891.50 دولار للأونصة، وكان منخفضا في أحدث التعاملات 1.7% إلى 2827.20 دولار.

ويتوقع محللون عديدون مزيدا من المكاسب صوب مستوى ثلاثة آلاف دولار.

وتراجعت الفضة 1.6% إلى 26.14 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1205.89 دولار.

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