طبيب يُحذر: لم نصل لذروة الموجة الثالثة.. ويجب الاستعداد

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن إصابات فيروس كورونا في تزايد وخاصة في آخر أسبوعين.





وأوضح "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت منذ شهر، ولم نصل إلى ذروتها حتى الآن.



