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طبيب يُحذر: لم نصل لذروة الموجة الثالثة.. ويجب الاستعداد

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن إصابات فيروس كورونا في تزايد وخاصة في آخر أسبوعين.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت منذ شهر، ولم نصل إلى ذروتها حتى الآن.

وتابع: "يجب أن نستعد خلال الشهر ونصف المقبلين لتزايد إصابات فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن لقاح فيروس كورونا يواجه أكثر من سلالة من الفيروس، معلقًا: "ليست كل إصابة تكون مرض، وليس كل مرض يعاني من الأعراض".

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