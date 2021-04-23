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عودة أحمد عز للعمل مع المخابرات.. ملخص أحداث الحلقة الثامنة من "هجمة مرتدة"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "هجمة مرتدة"، وكانت فيه الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة، وأخبار سارة.

حيث عاد سيف العربى "أحمد عز"، إلى العمل مع المخابرات مرة أخري، وذلك بعدما أخبره السيد رفعت المسيرى "هشام سليم".ولكن طلب منه التدريب قبل أن يعود من جديد للعمل معه، مؤكدا له أنه يحتاج للتدريب حتى لا يقع فى أى خطأ كما حدث فى المهمة الأخيرة له فى العراق، ومشددا على أنها فرصته الأخيرة.

ورفض السيد رفعت تدريب سيف وأوكل المهمة للسيد فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم".

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة النجم أحمد عز، وهند صبرى، وماجدة زكى، وهشام سليم، ونضال الشافعى، وصلاح عبدالله، وندى موسى.


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