وسط إجراءات احترازية.. انطلاق فعاليات الليالي الرمضانية بقصر ثقافة الغردقة (فيديو)

قدمت بوابة الفجر الإخبارية بثا مباشرًا من النادي الاجتماعي بالغردقة، لانطلاق فعاليات الليالي الرمضانية بقصر ثقافة الغردقة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشهدت فعاليات انطلاق فعاليات الليالي الرمضانية، العديد من الفقرات الترفيهية، أهمها الإنشاد الديني لفرقة قصر ثقافة محافظة قنا، والتي قدمت العديد من الأناشيد الدينية وسط تفاعل من الجمهور.





ومن جانبه قال مصطفى الأبنودي مدير قصر ثقافة الغردقة، إن الفعاليات انطلقت من النادي الاجتماعي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





واضاف الأبنودي فى تصريحات خاصة لـ"لفجر"، أن هناك برنامج دقيق لليالي الرمضانية لقصر ثقافة الغردقة، والذى يستمر لمدة 15 يومًا، مع تقديم العديد من البرامج الترفيهية والندوات وورش العمل على مواقع التواصل الاجتماعي "أون لاين"، تماشيا مع سياسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".



